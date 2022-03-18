Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы

Украинским водителям запретили пользоваться видеорегистраторами. Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко. По его словам, запрет распространяется на автомобилистов и мотоциклистов. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, которые Геращенко приводит со ссылкой на ВСУ, запрещено снимать на видео и делать фотографии дорог общего пользования, объектов общего назначения и инфраструктуры, блокпостов, а также фиксировать расположение или перемещение подразделений сил обороны страны.

Запрет действует во всех регионах страны, особенно там, где происходят боевые действия. Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны сообщить об этом общественности, — сообщил Геращенко.

В настоящее время Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О начале операции президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.