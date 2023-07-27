Украинским спортсменам разрешили участвовать в турнирах с россиянами Спортсменам с Украины разрешили участвовать в турнирах с россиянами и белорусами

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие атлетов страны в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе, говорится в указе, размещенном на сайте министерства. Об обсуждении снятия такого запрета украинский министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал в июле.

Отмечается, что запрет снят частично. Под него все еще подпадают командные турниры, в которых россияне и белорусы выступают под своими флагами, а также публичными действиями или заявлениями выражают национальную принадлежность.

Международный олимпийский комитет в марте 2023 года рекомендовал федерациям по видам спорта допускать к соревнованиям россиян, которые не поддержали спецоперацию на Украине. Им разрешили выступать под нейтральным статусом. При этом МОК рекомендовал не допускать к участию спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборные в командных дисциплинах.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала NEWS.ru, когда российских спортсменов вернут на международные соревнования. Она считает, что это зависит от хода спецоперации и от того, как себя будет вести украинская сторона. Если Россия подпишет мирное соглашение, завтра все будут участвовать во всех соревнованиях с гимном и флагом, считает Журова.