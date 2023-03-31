Украинским СМИ запретили позитивно рассказывать о действиях России Закон «О медиа» с правом закрывать любые СМИ вступил в силу на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

На Украине вступает в силу закон «О медиа», который дает властям право закрыть или штрафовать любое средство массовой информации за позитивное освещение СВО. Кроме того, минимальная доля украинского языка на национальном телевидении вырастет с 75% до 90%. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Другие языки в выступлениях, интервью и комментариях разрешено использовать в эфире украиноязычной программы до 17 июля и только в объеме, «обусловленном творческим замыслом программы». Ранее планировалось, что мера вступит в силу 1 января 2024 года.

До этого стало известно, что Союз журналистов России и Минцифры занимаются разработкой нового статуса для военных корреспондентов. Военкоры могут получить статус «ветеранов военной журналистики», что будет сопровождаться предоставлением различных льгот.

Ранее глава СЖР Владимир Соловьев опроверг информацию о том, что союз исключили из состава Международной федерации журналистов (МФЖ). По словам руководителя организации, в статье агентства Reuters, в которой сообщалось о возможном исключении СЖР из МФЖ, данные «вырваны из контекста».