Украинским резервистам на учениях выдали деревянные винтовки

На Украине во время военных учений резервистам выдали деревянные штурмовые винтовки для отработки боевых навыков, сообщает Daily Mail. Манёвры прошли 29 января недалеко от Киева. В них приняли участие порядка 70 местных жителей. Часть резервистов, имеющих боевой опыт, пришла в полной военной экипировке с охотничьими ружьями, остальные — в повседневной спортивной одежде и кроссовках.

Украинское командование может поручить резервистам защищать гражданские объекты в Киеве в случае военного конфликта, пишет газета.

Ранее бывший участник батальона «Азов» (организация запрещена на территории России) Сергей Коротких рассказал, что в Киеве бойцов местных сил территориальной обороны обучают обращаться с пулемётом Дегтярёва образца 1927 года, так как нет возможности достать более современные аналоги. Он с сарказмом предположил, что на следующем занятии резервисты получат пулемёт «Максим» образца 1883 года и винтовку Бердана 1870 года.

Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Валерий Гнатенко заявил, что Вашингтон отправляет Киеву устаревшее вооружение. По его мнению, это отстой 80-х годов. Парламентарий отметил, что на Украине есть оружие, которое лучше, чем даже переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. В частности, комплексы «Скиф» более точные.