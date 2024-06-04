Украинским пограничникам дали новые инструкции по уклонистам На Украине пойманных на границе уклонистов будут отправлять в военкомат

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Нарушители пересечения границы на Украине будут сразу отправлять в территориальный центр комплектования (аналог военкомата на Украине) если они будут находиться в розыске за уклонение от воинской службы, заявил помощник начальника Черновицкого погранотряда Игорь Заруднев. По его словам, которые передает издание «Страна.ua», раньше на нарушителей составляли протокол об административных нарушениях, после чего отправляли в суд.

Сейчас четко прописано: если «по линии ТЦК» человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК, — сказал Заруднев.

На Украине нередки случаи уклонения от военной службы. В стране объявлена всеобщая мобилизация, выезд из страны для мужчин запрещен.

Ранее на Украине увеличили штрафы для мужчин, уклоняющихся от воинской службы, до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Теперь штрафы назначаются за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных. Минимальное взыскание оценивается в 17 тысяч гривен. Также закон предусматривает блокировку банковских счетов, если гражданин своевременно не внесет оплату штрафа.