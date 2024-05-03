Украинские солдаты закладывают тепловизоры и БПЛА в ломбарде ради казино Украинским ломбардам запретили принимать тепловизоры и БПЛА

Фото: МО Украины

Нацбанк Украины запретил ломбардам принимать от клиентов беспилотники, тепловизоры и другие товары двойного назначения, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой финансового регулятора. По мнению экспертов украинского издания «Страна», такое решение было принято из-за военнослужащих ВСУ с игровой зависимостью. Они закладывают снаряжение, чтобы сыграть в казино на полученный кредит.

Например, можно заложить дрон, особенно если он новый и буквально в коробке. Однако банки не принимают такие залоги при своем кредитовании. Это удел ломбардов. Там действительно могут оценить дрон как товар и выдать под такой залог наличный кредит, — заявил сотрудник одного из украинских банков.

В то же время в самом Нацбанке Украины подтвердили, что запрет вводится в целях исполнения решения Совета безопасности республики о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр. Цель решения состоит в том, чтобы содействовать укреплению стабильности банковской системы в период действия военного положения, подытожили в пресс-службе регулятора.

Как сообщалось ранее, на Украине заблокировали свыше 2,5 тысячи онлайн-казино. По состоянию на конец апреля 2024 года в стране было возбуждено более 450 уголовных дел по факту незаконной организации азартных игр. Обвинения предъявлены 21 человеку.