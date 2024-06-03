Украинским геям запретили маршировать в подземке «Страна.ua»: в Киеве запретили проводить в метро гей-парад

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В Киеве не разрешили проводить в столичном метро ЛГБТ-марш (движение признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена), передает «Страна.ua». Власти рекомендовали организаторам найти другую площадку для гей-парада, чтобы не подвергать опасности пассажиров.

Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городские власти не могут разрешить проведение марша равенства в метро, — говорится в сообщении.

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