Украинским депутатам вручили повестки в ходе заседания «Страна.ua»: депутатам украинского Канева вручили повестки во время заседания

Фото: МО Украины

Депутатам городского совета города Канев (Черкасская область Украины) раздали повестки в ходе заседания, пишет «Страна.ua». По данным издания, мэр города Игорь Ренькас пригласил начальника военкомата для знакомства с местными «слугами народа», а тот стал раздавать повестки.

Думаю, депутаты примут правильное решение по бригаде, которой нужно все-таки предоставить помощь, — сказал военный.

О какой бригаде идет речь начальник военкомата не уточнил. По информации журналистов, повестки вручили не всем депутатам, а только тем, кому необходимо обновить данные и пройти военно-врачебную комиссию. Военнослужащий объяснил, что получившие повестки до этого проигнорировали требование явиться в военкомат.

Ранее на Украине увеличили штрафы для мужчин, уклоняющихся от воинской службы, до 25,5 тысячи гривен, сообщается на сайте Верховной рады. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно принятому законопроекту, штрафы назначаются за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных. Минимальное взыскание оценивается в 17 тысяч гривен. Также закон предусматривает блокировку банковских счетов, если гражданин своевременно не внесет оплату штрафа.

При этом закон наделяет территориальные центры комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата) правом выносить соответствующие постановления без личного присутствия гражданина. До сих пор санкция для уклонистов достигала чуть более 3,3 тысячи гривен.