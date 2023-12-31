Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве Взрывы прогремели в Киеве, Киевской, Запорожской и Хмельницкой областях

Фото: Elena Mayorova/Globallook Press

Взрыв прогремел в Киеве, сообщает издание «Страна.ua». Подробности происшествия не приводятся. При этом, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, власти не объявляли воздушную тревогу в городе.

В свою очередь агентство «РБК-Украина» сообщает о взрыве в городе Белая Церковь, расположенном в Киевской области. Он находится менее чем в 100 километрах на юго-запад от столицы страны. При этом в регионе объявлена воздушная тревога.

Издание «Общественное» сообщило о взрывах на подконтрольных властям Украины территориях Запорожской области. Там также действует предупреждение об опасности с воздуха. В свою очередь «Зеркало недели» пишет об аналогичной ситуации в городе Каменец-Подольск в Хмельницкой области. Ни в одном из случаев подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумской области и в Харькове. По информации губернатора Харьковской области Олега Синегубова, в городе прогремело по меньшей мере шесть взрывов. В результате повреждения получили объекты инфраструктуры. Мэр города Игорь Терехов заявлял о возгорании.