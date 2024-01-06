Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре «Страна»: в Днепре прозвучало по меньшей мере четыре взрыва

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Днепре вечером 6 января прозвучало по меньшей мере четыре взрыва, сообщает украинское издание «Страна». Подробности происшествия не приводятся. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Ранее уже сообщалось о взрывах в городе. Через некоторое время последовала информация о новых инцидентах. Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепровской и Николаевской областях страны объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ ранее писали о взрывах на территории Хмельницкой области. Также сообщалось, что в регионе работала система противовоздушной обороны. Группы ударных беспилотников заметили в районе населенного пункта Староконстантинов, где расположен военный аэродром.

Кроме того, ракетные удары оставили руины от фабрики M-TAC по производству тактической одежды, которую, в частности, носит президент Украины Владимир Зеленский. Помимо производственных мощностей также было ликвидировано сырье, привезенное из других государств.

В свою очередь, киевский военный эксперт Алексей Гетьман сообщал о том, что российская армия нанесла удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ. По его словам, Вооруженные силы России добились успеха в ликвидации объекта благодаря разведывательным мероприятиям.