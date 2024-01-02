Украинский журналист узнал о неожиданной мечте бойцов ВСУ Журналист Бутусов: бойцы ВСУ мечтают получить тяжелое ранение, чтобы отдохнуть

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие мечтают о тяжелых ранениях, заявил журналист Юрий Бутусов в эфире своего видеоблога. По его словам, только так у них появляется возможность покинуть линию боевого соприкосновения и отдохнуть в тылу. Журналист добавил, что узнал об этом, когда общался с пехотинцем Вооруженных сил Украины.

Я его спрашиваю: «А какая у тебя мечта?» Он отвечает: «Тяжелое ранение ноги. Я никогда не оставлю позиции, но тяжелое ранение позволяет честно отправиться в тыл и немножко отдохнуть», — рассказал Бутусов.

Также стало известно, что военные ВСУ начали массово отказываться от выполнения боевых задач. Из записей радиоперехватов стало известно, что был случай, когда сразу пять подразделений не согласились выполнять указания командования. При этом, согласно разговору, одно подразделение все же пошло на выполнение боевого задания. В результате военные понесли тяжелые потери.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео со спецгруппой натовских наемников, которых российские разведчики уничтожили у Авдеевки. По его данным, англоязычные бойцы пытались атаковать российские позиции. Отмечается, что с иностранными военными был и как минимум один украинец.