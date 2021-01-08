Украинский ведущий признался, что соблюдает закон о языке с отвращением

https://static.news.ru/photo/990fe4a6-5354-11eb-97a9-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Пиховшек Фото: Пиховшек Вячеслав/facebook.com

Украинский телеведущий и обозреватель Вячеслав Пиховшек раскритиковал языковые квоты, введённые в стране, и признался, что соблюдает этот закон «с отвращением».

Я с отвращением выполняю закон по поводу квот на украинском телевидении, но они же (украинские власти. — NEWS.ru) заставили меня его выполнять. В их смысле слова — это победа, — заявил Пиховшек в эфире телеканала NewsOne.

Он также отметил, что киевские власти сделали всё, чтобы объявить русскоязычного человека врагом, и он как законопослушный гражданин постоянно чувствует скованность из-за необходимости соблюдать законы. В то время как его коллеги, выступающие против поддержки русского языка, наоборот, пользуются привилегиями.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был подписан в 2019 году Петром Порошенко, предусматривает повышение квоты на использование украинского языка на радио и телевидении до 90%. Ранее действовала квота на уровне 75%.

Как сообщал NEWS.ru, футболист украинского клуба «Колос» Евгений Селезнёв рассказал о конфликте с тренером «Днепра-1» Игорем Йовичевичем из-за украинского языка. По словам форварда, он попросил его на английском языке не давить на судью, на что тот ответил, что футболист должен разговаривать с ним на украинском языке. По словам Селезнёва, он очень хорошо владеет украинским, но как житель свободной страны сам будет выбирать, на каком языке разговаривать.