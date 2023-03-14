Украинский тележурналист погиб в Артемовске Украинский телеканал «Суспильный» сообщил о гибели оператора Ольховика в Артемовске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский телеканал «Суспильный» сообщил о гибели в Артемовске оператора Алексея Ольховика. После начала российской спецоперации журналист вступил в ряды киевской теробороны, впоследствии был отправлен в Донбасс. У погибшего остались жена и дочь, которой еще не исполнилось и года. Гибель телевизионщика подтвердила его коллега Анастасия Жук, которая поделилась в соцсети воспоминаниями о совместной работе.

Наша первая командировка была в Бахмут в 2020 году. 13 марта 2023 года ты погиб в этом же Бахмуте, — написала Жук.

Журналистка «Суспильного» вспомнила слова Ольховика о том, что если бы она не взяла его с собой в Донбасс во времена украинской операции объединенных сил (ООС), он бы вряд ли решился поехать туда после начала СВО.

И, знаешь, я сейчас не очень рада, что взяла тебя с собой тогда, — призналась Жук.

Телеканал «Суспильный» подтвердил гибель Ольховика в Артемовске, уточнив, что это произошло 13 марта.

Согласно данным «Института массовой информации», Ольховик стал 49-м сотрудником СМИ, которые погибли за последний год, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Ранее в Telegram-канале «Оркестр Вагнера» сообщили, что бойцы ЧВК взяли под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске. Канал утверждает, что в декабре 2022 года на этом предприятии президент Украины Владимир Зеленский вручал награды бойцам ВСУ.