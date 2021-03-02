Украинский журналист не стал считать Крым подарком от Хрущёва

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Крым нельзя считать подарком Украине от советского лидера Никиты Хрущёва, убеждён журналист украинского портала «theБабель» Сергей Пивоваров.

Он утверждает, что Крым был «обезлюдевшим и разрушенным войной» регионом на момент включения в состав Украинской ССР. Пивоваров заявил, что переселенцы из РСФСР не знали, как восстановить хозяйство во время засухи. Журналист считает передачу полуострова Украине «вполне логичной». Он подчеркнул, что регион был связан с УССР как экономически, так и инфраструктурно.

Пивоваров пишет, что существует миф, согласно которому «Хрущёв подарил Крым Украине», но в период с 1953-1954 года советский лидер не мог принимать подобные решения единолично. Он напомнил, что тогда в строю находились председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов, который подписал указ о передаче, а также председатель Совета Министров Георгий Маленков, который был председателем на партийном собрании, где решался вопроса по Крыму. Ворошилов и Маленков являлись влиятельными людьми из «сталинской гвардии».

В 1954 году Президиум Верховного Совета СССР принял решение о передаче Крымской области в состав Украинской ССР. Крым вновь стал российским регионом после референдума, который прошёл 16 марта 2014 года на территории полуострова и города Севастополя. За вхождение в состав России высказались 96,57% голосовавших.

Как писал NEWS.ru, Крым отверг условия Украины по возобновлению подачи воды. Об этом заявил депутат парламента региона Алексей Черняк. Он подчеркнул, что полуостров никогда не вернётся в состав Украины. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что власти страны не планируют снабжать полуостров водой до тех пор пока он не вернётся в состав Украины.