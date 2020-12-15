Украинский журналист допустил изменение закона об особом статусе Донбасса

https://static.news.ru/photo/1865974a-3ebb-11eb-8c35-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гармаш Фото: Сергей Гармаш/facebook.com

Официальный Киев готов изменить закон об особом статусе Донбасса в разделе имплементации «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу данного документа, считает член делегации Украины на переговорах контактной группы, представляющий «отдельные районы Донецкой области», журналист Сергей Гармаш. Он добавил, что в случае отказа Незалежной продлить закон об особом статусе региона, может встать вопрос о принятии нового постановления.

На сегодня он (закон об особом статусе Донбасса. — NEWS.ru) выписан так, что напоминает форму, которую можно наполнить как хорошим, так и плохим для Украины содержанием. И дать возможность представителям России из ОРДЛО наполнять его — это не очень умно. Поэтому если мы не продлеваем закон, то тогда нужно говорить о выходе из Минска. Но что взамен? У нас есть другой инструмент? Мы готовы его применить? Наше общество готово его воспринять? — написал Гармаш на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что граждане по-наивному относятся к минским договорённостям, считая документ волшебной палочкой. Соглашения сами по себе ничего дать или сделать не могут. Минск является инструментом, которым можно «дом построить, а можно и убить», рассказал журналист.

Накануне Верховная рада Украины продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ будет действовать до 31 декабря 2021 года. Такое решение поддержало большинство депутатов парламента. Кроме формальной пролонгации, каких-либо иных поправок в закон не внесено, несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский обещал подготовить в 2020 году новую редакцию закона.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Как писал NEWS.ru, ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчётной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины.