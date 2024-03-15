Украинский язык собираются избавить от последствий русификации Кабмин Украины одобрил программу по «преодолению последствий русификации»

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Украины одобрило разработанную Министерством культуры программу по развитию украинского языка до 2030 года, передает Минкульт в Telegram-канале. Отмечается, что программа направлена на «преодоление последствий русификации».

Правительство одобрило разработанную МКИП (Министерство культуры и информационной политики. — NEWS.ru) программу обеспечения развития и функционирования украинского языка до 2030 года. Программа направлена на создание условий для преодоления последствий русификации, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что украинский язык — выдуманный. По его словам, раньше это было сельское наречие, однако статус языка ему придали при образовании Украинской ССР в составе Советского Союза.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Среди таких земель назвали Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

При этом Зеленский поручил правительству разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях», и внести его в СНБО. Для этого будут привлечены международные эксперты, представители Всемирного конгресса украинцев, ученые и общественники.