Глава отделения интенсивной терапии одной из больниц, расположенных на юге Украины, заявил о большом числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении Киева. В разговоре с журналистами издания Wall Street Journal украинский врач уточнил, что о подготовке операции по контрнаступлению в Херсоне он был уведомлен за неделю до ее начала. По словам медика, эта новость внушила ему надежду на «скорые победы» украинской армии.