Украинский военный задержан за попытку отравить командование ВСУ СБУ сообщила о задержании военного за попытку отравить командование ВСУ

Фото: t.me/SBUkr

Задержан украинский военнослужащий, пытавшийся отравить командование Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. По данным СБУ, задержанный действовал по заданию Федеральной службы безопасности России.

Как сообщили в СБУ, военнослужащий хотел добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса. Утверждается, что боец передавал данные о дислокации и перемещениях украинских подразделений. Ведомство утверждает, что военного якобы завербовали шантажом, похитив родителей, которые живут в ЛНР.

Ранее настоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата отправили в тюрьму за «прокремлевские» нарративы во время службы и в общении с прихожанами. По данным Службы безопасности Украины, в соцсетях он называл спецоперацию гражданской войной. Кроме того, по информации ведомства, священник «восхвалял» участников пророссийского движения в Донбассе в 2014 году.

До этого настоятелю удавалось скрываться от СБУ в нескольких украинских областях, однако его задержали и обвинили по двум статьям Уголовного кодекса. С учетом сотрудничества со следствием ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.