Украинский военный рассказал об ошибке ВСУ в Авдеевке Mundo: солдат ВСУ назвал ошибкой поздний вывод войск из Авдеевки

Фото: МО Украины

Украинский солдат заявил, что Украине надо было вывести войска из Авдеевки гораздо раньше, пишет испанская газета Mundo. Издание не приводит ни имени, ни звания военнослужащего.

Это была ошибка. Мы должны были вывести войска гораздо раньше, — сказал он.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео, на котором показано бегство украинских военных из Авдеевки. Кадры были сделаны еще до приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об оставлении города, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Приказ Сырского о выводе украинских сил из Авдеевки вышел только спустя сутки после начала неконтролируемого бегства войск ВСУ, указали в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что под огнем российской артиллерии «лишь отдельным разрозненным формированиям» армии противника удалось спешно покинуть город, бросив позиции с вооружением и техникой.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ после взятия Авдеевки продвинулись вглубь на 8,6 километра, общая площадь перешедшей под контроль территории составила 31,75 квадратного километра. По данным ведомства, ВСУ потеряли более 1500 военнослужащих.

По мнению военного корреспондента Александра Сладкова, взятие под контроль Авдеевки стало знаковым событием для нынешнего этапа СВО. Он пояснил, что у российских военнослужащих укрепилась уверенность в возможности повторения подобного и в других городах. Журналист предположил, что в скором времени ВС РФ возьмут под контроль Ясиноватский железнодорожный узел в ДНР.