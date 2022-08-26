Украинский военный назвал главную причину потерь ВСУ Украинский военнослужащий назвал российскую артиллерию главной причиной потерь ВСУ

Фото: МО Украины

Не пули, а осколки артиллерийских снарядов являются основной причиной гибели и ранений личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой, сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на украинского военнослужащего. По его словам, к гибели солдат также приводят выстрелы снайперов, но это минимальная часть потерь. Военный добавил, что соотношение погибших от пуль и осколков — 5% к 95% соответственно.

По словам бойца ВСУ, на позицию на передовой для выполнения боевой задачи вышла группа из 17 человек, однако в место расположения вернулись лишь четверо. Остальные 13 человек «задвухсотила» артиллерия российских войск.

Издание также сообщает, что лицом к лицу российские и украинские бойцы встречаются все реже. Исключение составляет поиск диверсионно-разведывательных групп и их ликвидация. В целом же между ВСУ и ВС РФ происходят артиллерийские дуэли. При этом в артиллерии Россия имеет абсолютное превосходство, поэтому потери Украины куда более значительные.

Ранее эксперт в области безопасности Роберт Фарли заявил, что ВСУ потерпят серьезное поражение при попытке контрнаступления на юге страны и в Донбассе. По его мнению, российские военные обнаружат слабые места украинской обороны, что приведет к дальнейшей потере территорий. Фарли добавил, что очередные потери населенных пунктов могут отбить у Запада желание поставлять ВСУ новые партии оружия.