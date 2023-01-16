Украинский военнопленный рассказал об американских штурмовиках в Соледаре РИА Новости: украинский военнопленный видел в Соледаре девять наемников из США

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Украинский мобилизованный, попавший в плен в ДНР, рассказал РИА Новости, что видел в Соледаре по меньшей мере девять наёмников из США. По его словам, это были представители штурмовых подразделений, вооруженные штурмовыми винтовками американского производства.

Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили, — пояснил собеседник агентства.

Пленный уточнил, что отличить американцев от поляков он смог, поскольку владеет польским языком и немного знает английский. На уточняющий вопрос, из скольких наемников состояла увиденная им группа, он ответил, что их было девять человек.

Ранее украинский военнопленный заявил, что в районе Соледара находилось много наемников, в том числе из США. Однако, по его словам, в качестве пушечного мяса они использовали мобилизованных на Украине. На вопрос о количестве наемников в районе Соледара, военнопленный ответил словом «много».