Украинский военнопленный назвал обстановку в армии бардаком

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ

Пленные украинские солдаты рассказали о плохой подготовке офицеров и низких моральных качествах командиров, руководящих полками и батальонами. Один из мужчин не смог подобрать других слов, кроме «бардак» и «ужас», описывая положение в рядах ВСУ. Видео с мнением пленных бойцов опубликовало Минобороны России.

Такого бардака, как в украинской армии... Это ужас. Бестактность, молодые офицеры, не обученные, не умеют управлять, — сказал военный.

Еще один пленный рассказал, что командиры бросили их отряд. По его словам, они сбежали с некоторыми солдатами, а остальных оставили «по подвалам».

Теперь очень много ребят уже не вернутся домой, — заявил другой военнослужащий.

Третий пленный добавил, что «все оказалось не так». По его словам, все происходящее «построено на лжи»: от военкомата в его родном городе до событий сегодняшнего дня.

Ранее бойцы ВСУ заявили о предательстве руководства Украины и нехватке оружия. Военные сообщили, что, несмотря на поставки, так и не увидели современное вооружение, поскольку, по их словам, оно остается в крупных городах.