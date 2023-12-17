Украинский военкор указал на проблемы ВСУ Украинский военкор Цаплиенко: контрнаступление истощило ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили слишком много ресурсов на безуспешное контрнаступление, заявил побывавший в зоне СВО украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко в интервью каналу NTA. По его мнению, потратив много ресурсов, украинская армия не дошла «даже до Токмака».

Мы действительно потратили очень много ресурсов на наше контрнаступление, которое, к сожалению, не было настолько успешным, насколько мы ожидали. У нас есть серьезные потери, надо признать, мы не вышли даже до Токмака на юге, потратив много ресурсов. То есть мы достаточно истощены, — отметил журналист.

Цаплиенко указал на то, что ВСУ из-за больших потерь приходится мобилизовывать новые ресурсы и готовить их к фронту. Журналист считает, что Запад дал Украине очень мало техники. Киев обеспечили всего лишь тремя танковыми батальонами, притом что для эффективного наступления требовалось минимум несколько бригад. Кроме того, Киев не обеспечен системами ПВО и военной авиацией, заключил журналист.

Ранее командир бригады ВСУ Ян Яцычин заявил, что французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, переданные Киеву, не подходят для украинского конфликта. По его словам, САУ «слишком хрупкое». Он также указал на очень большие размеры CAESAR. По его мнению, при выведении французской гаубицы на открытое пространство для стрельбы она сразу становится «мишенью для встречного батарейного огня».