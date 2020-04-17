Украинский ветеран «зиганул» во время награждения

В украинском городе Калуш прошло торжественное награждение «ветеранов» СС «Галичина». В Сеть попало видео, на котором показан фрагмент этого мероприятия.
«Ветеран» СС Василий Наконечный, услышав свою фамилию, радостно выбросил руку в нацистском приветствии. После этого он обнялся с командиром, который его награждал, и забрал свою грамоту.
Ранее, как писал NEWS.ru, латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал членов кабмина воздержаться от участия в мероприятиях по случаю так называемого Дня легионера СС у памятника Свободы в Риге. Вместо этого он позвал чиновников на кладбище.
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