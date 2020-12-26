Украинский учёный предупредил о вымирании страны

https://static.news.ru/photo/8596e33a-4791-11eb-9e0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

Украина находится на грани вымирания, ведь всего семь лет назад несколько областей на западе страны и Киев могли похвастаться преобладанием количества новорождённых над количеством умерших. А сегодня всё изменилось. Об этом рассказал заведующий кафедрой иммунологии и микробиологии в Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Андрей Волянский.

По его словам, в 2020 году это соотношение снизилось до уровня 1:2 в среднем по стране. Учёный прогнозирует 295–300 тысяч рождений на 595–600 тысяч смертей.

Ещё никогда на Украине не рождалось менее 300 тысяч детей, — приводит слова Волянского РИА Новости.

При этом завкафедрой иммунологии и микробиологии считает, что этот показатель может снизиться и до 200 тысяч новорождённых в год. В период с 1995 по 2000 год родилось мало детей. Получается, что молодёжи в возрасте деторождения (20–25 лет), которая вступила бы в этот процесс, мало. Тем более что многие представители этого поколения либо уже уехали из страны, либо уедут в будущем.

Причины понятны. Снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения, — поясняет Волянский.

Наиболее удручающая картина сложилась в центре, на севере и востоке Украины. А количество смертей в три раза превышает количество рождений в Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях.

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