Украинский учёный предупредил о вымирании страны

Украина находится на грани вымирания, ведь всего семь лет назад несколько областей на западе страны и Киев могли похвастаться преобладанием количества новорождённых над количеством умерших. А сегодня всё изменилось. Об этом рассказал заведующий кафедрой иммунологии и микробиологии в Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Андрей Волянский.
По его словам, в 2020 году это соотношение снизилось до уровня 1:2 в среднем по стране. Учёный прогнозирует 295–300 тысяч рождений на 595–600 тысяч смертей.
Ещё никогда на Украине не рождалось менее 300 тысяч детей, —приводит слова Волянского РИА Новости.
При этом завкафедрой иммунологии и микробиологии считает, что этот показатель может снизиться и до 200 тысяч новорождённых в год. В период с 1995 по 2000 год родилось мало детей. Получается, что молодёжи в возрасте деторождения (20–25 лет), которая вступила бы в этот процесс, мало. Тем более что многие представители этого поколения либо уже уехали из страны, либо уедут в будущем.
Причины понятны. Снижение доходов, падение уверенности в завтрашнем дне, отсутствие государственных программ стимуляции деторождения, — поясняет Волянский.
Наиболее удручающая картина сложилась в центре, на севере и востоке Украины. А количество смертей в три раза превышает количество рождений в Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях.
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