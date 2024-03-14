Украинский тренер уехал на сборы и передумал возвращаться на родину Тренер ФК «Черноморец» Касьяненко не вернулся со сборов на Украину

Тренер по физической подготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся на Украину со сборов в Турции, сообщается на сайте команды. В клубе отметили, что пытались отговорить его от этого поступка, но повлиять на решение «возможности нет».

Повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была. В ответ столкнулись с непорядочностью человека, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Касьяненко должен был лететь из Антальи в Кишинев, однако в аэропорт он не вернулся. По данным украинского издания «Страна», уроженец Луганска уехал в Майами. В клубе предупредили, что аннулируют на Украине его тренерскую лицензию.

Ранее экс-премьер страны Николай Азаров сообщал, что украинские спортсмены отказываются возвращаться с международных соревнований на родину из-за всеобщей мобилизации. По его словам, это явление уже стало массовым для Украины, число не вернувшихся атлетов уже превысели 300 человек.

В декабре прошлого года ведущий украинского 24-го канала Алексей Печий решил не возвращаться на родину после командировки на саммит Евросоюза. Генеральный директор телеканала Роман Андрейко заявил, что шокирован поступком журналиста и «осознает последствия побега». Сам Печий назвал свое решение сложным и объяснил его изменением отношения к Украине на Западе.