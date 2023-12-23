Украинский телеведущий решил не возвращаться на родину из командировки Телеведущий Алексей Печий не вернулся на Украину после командировки в Брюссель

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Ведущий украинского 24-го канала Алексей Печий решил не возвращаться на родину после командировки на саммит Евросоюза, который прошел 14–15 декабря в Брюсселе, говорится на сайте медиа. Генеральный директор телеканала Роман Андрейко заявил, что шокирован поступком журналиста и «осознает последствия побега».

22 декабря стало известно, что экс-ведущий Алексей Печий решил сбежать из страны. Печий получил аккредитацию на саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря. Впрочем, после его завершения журналист и экс-ведущий 24-го канала не вернулся на Украину, — говорится в сообщении телеканала.

Сам Печий в беседе с изданием «Страна.ua» назвал свое решение сложным и объяснил его изменением отношения к Украине на Западе. По словам журналиста, оставаясь на территории ЕС, он намерен внести вклад в «медиапродвижение украинской повестки».

Ранее стало известно, что футболист украинского «Шахтера», 19-летний Александр Распутько, не вернулся на родину после гостевого матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном». По данным СМИ и Telegram‑каналов, полузащитник мог уехать из Бельгии в Россию. Пресс-служба украинского «Шахтера» подтвердила исчезновение защитника команды, однако информацией о его местоположении не располагает.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявлял, что украинские спортсмены отказываются возвращаться с международных соревнований на родину из-за всеобщей мобилизации. По его словам, это явление стало массовым, число таких атлетов достигло 304 человек.