Украинский телеведущий раскритиковал коллегу за участие в российском шоу

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Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал своего коллегу Никиту Добрынина за то, что тот согласился стать ведущим российской версии шоу «Холостяк».

Молодой, талантливый и бесчестный — это лучше, чем просто молодой и талантливый, — подумал он... своей задницей, — приводит «Украина.ру» слова Кондратюка.

Добрынин ранее стал героем девятого сезона украинской версии «Холостяка», где сам нашёл невесту. После этого он согласился вести реплику программы в России, в которой холостяком будет рэпер Тимати. В Сети многие радикально настроенные жители Украины, среди которых оказался и Кондратюк, осудили решение Добрынина вести передачу для РФ.

Как сообщал NEWS.ru, глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам. По его мнению, Украина должна запустить вещание украинских телеканалов на русском языке, так как этот язык принадлежит не только России.