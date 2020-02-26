https://static.news.ru/photo/c468b9dc-5893-11ea-8aed-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Варнава Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский Новый канал подал в суд иск с требованием отменить запрет на въезд на Украину российской артистки Екатерины Варнавы. Она была ведущей на этом телеканале до того, как в 2017 году власти закрыли для неё въезд в страну.

Причиной такого запрета, как и для большинства других деятелей шоу-бизнеса из России, стали гастроли в Крыму. Варнава внесена в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, передаёт ТАСС.

Долгое время телеканал мирился с такой ситуацией, однако его руководство решило попытаться снять ограничения при новой власти в стране. Подготовительное заседание суда назначено на 24 марта.

Буквально за неделю до того, как стало известно о подаче иска, Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу на территории страны российский фильм «Восемь первых свиданий». Причиной запрета стало то, что в этой ленте снималась российская актриса Екатерина Варнава. Чиновники не смягчили свою позицию даже с учётом того факта, что одну из главных ролей в ленте сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее, как писал NEWS.ru, продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал Зеленского за то, что тот не стал отменять санкции против российских коллег, с которыми много лет вместе работал.