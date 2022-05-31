Украинский суд вынес приговор двум российским военным Украинский суд приговорил двоих российских военных к 11,5 годам лишения свободы

VolodymyrZolkin / YouTube / Фото Александр Бобыкин и Александр Иванов

Двое российских солдат — Александр Бобыкин и Александр Иванов — приговорены украинским судом к 11 годам и шести месяцам тюремного заключения. Их обвинили в обстрелах объектов в Харьковской области во время российской военной операции. Заседание суда транслировалось на сайте судебной власти Украины. Прокурор запрашивал для каждого 12 лет тюремного заключения.

Суд постановил признать Бобыкина виновным в предъявленном обвинении и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы. Иванова признать виновным и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы, — сказал судья.

Ранее Соломенский суд Киева приговорил еще одного российского военнослужащего, Вадима Шишимарина, к пожизненному заключению. Его обвинили в убийстве 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции. Защитником подсудимого был украинский адвокат, который не говорил на русском языке.

Позже генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допустила возможность обмена Шишимарина на украинских военнопленных.