Украинский суд приговорил военного из ДНР с 15 годам заключения

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На Украине осудили военнослужащего из ДНР. Жителя Горловки признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы, о чем сообщают представители Генеральной прокуратуры страны. В ведомстве подчеркнули, что мужчина добровольно перешел на сторону союзных сила в марте 2022 года, менее чем через месяц после начала специальной военной операции РФ на Украине.

В Запорожской области к 15 годам за решеткой осужден участник так называемой Народной милиции ДНР. Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель Горловки добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды так называемой НМ ДНР, — заявили в прокуратуре.

Представители ведомства уточнили, что мужчина служил пулеметчиком. По имеющейся информации, его взяли в плен в сентябре, а потом обвинили в государственной измене.

Ранее на Украине бывшего военного прокурора Крыма заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского генерального прокурора. Обвиняемого объявили в розыск. Его фамилия не называется.

По данным прокуратуры, обвиняемый с 2012 по 2014 год был военным прокурором Крыма. В марте 2014 года он перешел на службу в военную прокуратуру Черноморского флота РФ, заняв там должность заместителя прокурора, ему было присвоено звание генерал-майора юстиции России.