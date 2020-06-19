Украинский суд не решился штрафовать Зеленского за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/dd5c069e-b21e-11ea-b264-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Суд в Хмельницкой области Украины не стал штрафовать президента Владимира Зеленского за нарушение карантина после посещения им кафе. В инстанции усомнились в наличии таких полномочий и отправили запрос в Верховный суд страны.

Такая нерешительность объясняется тем, что Зеленский по Конституции является неприкосновенным лицом, передаёт РБК Украина.

Вместе с тем суд оштрафовал сопровождавших главу государства в кафе должностных лиц — главу Хмельницкой обладминистрации Дмитрия Габинета и мэра города Хмельницкий Александра Симчишинога — на 17 тысяч гривен (чуть более 44 тысяч рублей).

Помимо главы государства, Габинета и Симчишина, протоколы за нарушение карантина также были составлены на руководителя офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова и главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Кафе Зеленский посетил 3 июня. Туда его пригласил владелец заведения, чтобы президент посмотрел на соблюдение опубликованных Минздравом норм. Предприниматель хотел доказать, что кафе можно открыть раньше срока.

После этого визита офис Зеленского опубликовал фотографию, на которой президент пьёт кофе в кафе. Это и послужило отправной точкой в череде критики. Однако глава государства заявил, что готов заплатить штраф, если его действия будут признаны нарушением карантина.

Некоторое время спустя в СМИ появилась информация о том, что в офисе Зеленского и в Управлении государственной охраны зафиксировали вспышку COVID-19. Было заявлено, что заболели министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, коронавирус был выявлен у жены президента Елены Зеленской, она была госпитализирована. В связи с этим глава государства перешёл на особый режим работы, ограничив количество контактов. Однако свои полномочия передавать никому не стал, так как это не предусмотрено конституцией Украины.