Украинский суд арестовал российские самолёты за полёты в Крым

https://static.news.ru/photo/76c99ab6-f2a8-11ea-b01e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд на Украине принял решение арестовать 65 самолётов российских авиакомпаний за полёты в Крым. Об этом ходатайствовала прокуратура Автономной республики Крым (орган, входящий в состав Генпрокуратуры Украины) и главное управление СБУ в регионе.

Такое решение было принято в рамках уголовного дела, говорится в Telegram ведомства. По данным украинской прокуратуры, лайнеры нарушили правила международных полётов и порядок въезда и выезда на полуостров.

Установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на полуостров, нарушая международные правила полётов и законодательство Украины, — отмечается в сообщении.

В марте 2014 года власти Украины, по закону которой Крым считается украинской территорией, объявила о закрытии воздушного пространства над полуостровом и прекращением работы всех крымских аэропортов.

В марте 2014 года после Евромайдана Крым был присоединён к России. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией, в отношении ряда политиков, бизнесменов и компаний введены экономические санкции.

Как писал NEWS.ru, 14 июля депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». Изменения закрепляют в законодательстве запрет на отчуждение российских территорий.

Во время обсуждения законопроекта глава парламента Вячеслав Володин призвал КПРФ покаяться, отметив, что «один раз страну уже потеряли». Политик заявил, что итогом правления КПСС стало «самое большое отчуждение территорий» и распад СССР. Он также выразил мнение, что принятие закона «остудит многие горячие головы».