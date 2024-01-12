Украинский солдат убил замкомандира роты и совершил суицид «Никвести»: в Николаевской области солдат ВСУ убил замкомандира роты

Военнослужащий Вооруженных сил Украины убил замкомандира роты в Николаевской области, сообщает местное издание «Никвести». По его данным, после этого солдат покончил с собой.

В поселке Березнеговатое в Николаевской области военнослужащий расстрелял заместителя командира роты, — указано в публикации.

Случай произошел 7 января. По сведениям «Никвести», напавший на замкомандира был в звании старшины. Руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов подтвердил информацию о происшествии. Причины трагедии устанавливают следователи.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли около 700 тысяч человек с момента начала специальной военной операции. По его словам, к такому выводу пришли китайские специалисты. В то же время российское командование оценивает потери противника примерно в полмиллиона человек, утверждает он.

Оценивая ход мобилизации на Украине, Матвийчук отметил, что в настоящее время командование ВСУ призывает на военную службу либо очень молодых, либо старых граждан. Это обусловлено тем, что физически крепкие и мотивированные призывники первой очереди либо погибли в боях, либо бежали из страны. По мнению эксперта, властям страны не удастся призвать на службу еще 500 тысяч человек.