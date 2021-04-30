Украинский силовик подорвался в Донбассе

https://static.news.ru/photo/7c53489e-ab51-11eb-bd16-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

На линии соприкосновения в Донбассе подорвался украинский силовик. Это произошло, когда он оборудовал позиции в районе населённого пункта Мироновский, подконтрольного Киеву. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий. Его слова приводит РИА Новости.

При проведении инженерных работ по углублению траншей на позициях в районе населенного пункта Мироновский от удара лопаты произошла детонация неизвестного взрывного устройства, — сообщил Осадчий.

Военный не погиб, а получил лёгкие осколочные ранения и его контузило. В ВСУ решили объяснить этот инцидент как огневую провокацию со стороны Народной милиции, пояснил представитель ведомства.

27 апреля автомобиль ВСУ подорвался на взрывном устройстве на востоке страны. Один солдат погиб на месте, трое получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее житель села Николаевка в ЛНР получил осколочные ранения после взрыва мины, которая была сброшена ВСУ с беспилотного летательного аппарата. Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Власти предупредили местных жителей, чтобы они были бдительными при обнаружении подозрительных предметов.