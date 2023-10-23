Украинский «Шахтер» разорвал контракт с бежавшим в Россию футболистом ФК «Шахтер» объявил о разрыве контракта с бежавшим в РФ футболистом Распутько

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Украинский «Шахтер» разорвал контракт с бежавшим в Россию футболистом Александром Распутько, сказано на сайте футбольного клуба. Отмечается, что причиной стал фактический отказ игрока от исполнения своих обязанностей.

В связи с невозвратом в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту «Шахтер» расторг соглашение с футболистом Александром Распутько, — говорится в заявлении.

Ранее, 13 октября, украинские СМИ сообщили, что игрок «Шахтера» Александр Распутько не вернулся на родину после матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном», который проходил в Бельгии 4 октября. По данным источника, на который ссылались журналисты, футболист прошел регистрацию на рейс до Варшавы вместе с командой, но потом пропал.

По данным Telegram-канала SHOT, Распутько сбежал в Россию и запросил политическое убежище. Футболист родился в Горловке (ДНР) и придерживается пророссийских взглядов, из-за чего у него случались конфликты с другими спортсменами.

В то же время отец Распутько сообщил, что его сын не просил политического убежища в России, однако в этой стране ему будет безопаснее, чем на Украине. Сейчас, по его словам, спортсмен отдыхает. Журналист Владимир Зверов сообщил в своих соцсетях, что российский ФК «Звезда» был заинтересован в приобретении футболиста, так как в тренерский штаб российской команды входит чемпион Украины Геннадий Зубов.