Украинский режиссер раскрыл новый трюк Зеленского Украинский режиссер Лопатенок: Киев атакует гражданские суда из-за провала наступления ВСУ

Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская власть решает проблемы на военном фронте, переключая внимание на атаки гражданских кораблей, написал у себя в Twitter (X) украинский кинорежиссер Игорь Лопатенок. По его мнению, таким образом Киев пытается создать «положительные новости».

Режим Зеленского, которого можно сравнить с хунтой, применяет новую тактику — становится морским пиратом. Сегодняшнее нападение морских дронов на российский танкер SIG является новейшим примером того, что можно ожидать от государственного террора, — сказал Лопатенок.

По словам Лопатенка, в свете «серьезного провала» на военном фронте, больших потерь и тупикового положения режим Зеленского, который он окрестил как «мошеннический», ощущает необходимость донести до общественности «хорошие новости». Глава государства, как утверждает режиссер, применяет «старый украинский трюк».

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер SIG. Танкер находился на якорной стоянке 471. При атаке никто не погиб. Рогов добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым.