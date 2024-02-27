Украинский прокурор купил себе BMW X5 на случай побега «Политика Страны»: глава Днепровской военной прокуратуры купил BMW X5 для побега

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Днепровской военной прокуратуры Дмитрий Лавриненко приобрел себе BMW X5, чтобы в случае опасности вывезти родных из города, сообщает Telegram-канал «Политика Страны». Автомобиль был куплен за 3,2 млн гривен (около 7,6 млн руб.).

Для этого прокурор оформил кредит на пять лет. По его словам, часть суммы (1,8 млн гривен) он внес сразу же. О дорогостоящем приобретении Лавриненко рассказал 15 сентября 2023 года.

Нарушения более чем на 10 млрд гривен ($39,3 млн) выявили во время внутреннего аудита Министерства обороны Украины, отметил ранее глава ведомства Рустем Умеров. Он также напомнил, что в декабре СБУ вместе с Минобороны ликвидировали мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов для ВСУ почти на полтора миллиарда гривен.

До этого сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что коррупционные схемы на Украине при президенте Владимире Зеленском «расцвели махровым цветом». На украинской армии, по ее словам, не наживается только ленивый. Обмундирование для бойцов ВСУ шьют строительные компании, а военных из сил логистики, в частности полковника Александра Козловского, подозревают в крупном хищении средств на сумму 170 миллионов гривен, подчеркнула Ковитиди.