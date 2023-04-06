Украинский преподаватель лишилась работы из-за любви к русскому языку «24 канал»: на Украине преподавателя вуза отстранили от работы из-за чтения лекций по-русски

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Преподавателя Государственного налогового университета в Ирпене Киевской области отстранили от работы. Причиной стал отказ от ведения лекций на украинском языке. Против женщины начато служебное расследование. Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на информацию преподавателей указанного вуза.

Одна из студенток Государственного налогового университета попросила свою преподавательницу Любовь Сергеевну Воробьеву перейти на украинский язык, на что получила отказ. В комментарии «24 каналу» пресс-служба университета заявила, что преподавательницу отстранили от исполнения обязанностей, а также объявили о проведении служебного расследования, — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что инцидент произошел в ходе лекции по философии. В ответ на просьбу студентки перейти на украинский язык Воробьева заявила, что уже 35 лет ведет лекции на русском языке. При этом она сообщила девушке, что та может не посещать ее занятия.

Телеканал также отметил, что в офисе языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя знают о произошедшем и готовят официальное обращение.

Ранее экс-вице-премьер Украины Геннадий Зубко сообщил, что в одном из старейших вузов страны, Киево-Могилянской академии, запретили разговаривать по-русски. Он подчеркнул, что запрет касается именно личного общения, поскольку преподавание на русском языке не ведется в вузе уже давно.

При этом стало известно, что Министерство просвещения РФ создало учебное пособие по классическому украинскому языку. Также в настоящее время готовится учебник украинского языка для учеников средней школы.