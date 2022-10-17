Украинский премьер рассказал о последствиях атаки дронами Премьер-министр Украины Шмыгаль: в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях атакована энергоинфраструктура

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Утром 17 октября была атакована энергетическая инфраструктура в Киеве, Сумской и Днепропетровской областях, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале. По его словам, зафиксировано пять ударов дронами по Киеву, повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. <...> Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки, — сказано в сообщении.

Шмыгаль указал, что экстренные службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. Он также призвал украинцев «сознательно подойти» к экономному потреблению электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью и утром 17 октября вся территория Украины обстреливалась дронами и ракетами. Он отметил, что в Киеве было зафиксировано попадание в жилой дом. Несмотря на это, он заявил, что украинцы не сломлены. По состоянию на 06:15 воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях страны. Позднее ее объявили на всей территории Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрыве в Шевченковском районе города, через несколько минут он сообщил еще об одном ударе. Глава города добавил, что детали происшествия последуют позже. В свою очередь руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в соцсетях, что атаку по Киеву совершили дроны-камикадзе.