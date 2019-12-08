https://static.news.ru/photo/217ce2f2-19f0-11ea-8edc-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, в чём заключается основной план по реинтеграции Донбасса.

По его словам, Киев будет пытаться урегулировать конфликт дипломатическим путём, передаёт «1+1». Таким образом страна сможет двигаться к миру, отстаивая собственные интересы.

Ни о какой сдаче интересов в сенсе отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речи принципиально. Крым и Донбасс — это территория Украины и там живут украинцы, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Были проработаны как основные принципы, так и возможные вариации, которые могут быть озвучены в ходе переговоров во французской столице.