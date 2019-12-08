Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, в чём заключается основной план по реинтеграции Донбасса.
По его словам, Киев будет пытаться урегулировать конфликт дипломатическим путём,
Ни о какой сдаче интересов в сенсе отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речи принципиально. Крым и Донбасс — это территория Украины и там живут украинцы, — подчеркнул он.
Ранее, как писал NEWS.ru, Совет национальной безопасности и обороны Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса. Были проработаны как основные принципы, так и возможные вариации, которые могут быть озвучены в ходе переговоров во французской столице.
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