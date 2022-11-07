Украинский посол упрекнула папу римского в плохом знании русской классики Посол Украины в США Маркарова заявила, что папа римский плохо читал Достоевского

Фото: Stefano Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Посол Украины в США Оксана Маркарова обвинила папу римского Франциска в невнимательном прочтении классика русской литературы Федора Достоевского, передает РИА Новости. Таким образом она прокомментировала слова понтифика о том, что великий русский писатель «до сих пор вдохновляет всех на христианство».

Папа римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского, — говорится в сообщении.

По ее словам, «ряд других произведений писателей/поэтов, в том числе Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показали бы, что гуманизмом не пахло» в России.

Ранее папа римский Франциск заявил, что с большим уважением относится к русскому народу, который он любит. Понтифик подчеркнул, что «русский народ — это великий народ» и он не верит в его жестокость на Украине. Папа римский допустил, что ответственность за зверства в ходе конфликта лежит на наемниках.

В начале октября понтифик призвал лидеров двух стран положить конец разногласиям и перейти к диалогу о мире. Об этом глава католической церкви заявил в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному». В своем обращении Франциск также призвал все мировое сообщество поспособствовать прекращению конфликта.