Украинский политолог заявил, что Киев проиграл Москве «и внутри, и снаружи» Политолог Бортник: опросы показывают, что Украина уже проиграла России

Фото: МО Украины

Данные социологических опросов показывают, что Украина проиграла России «и внутри, и снаружи», заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Новини Live». По его словам, население больше не верит телевизионной пропаганде. Теперь оно черпает информацию из различных мессенджеров, где доминируют российские медиа, считает эксперт.

Веру в будущее Украины, веру в победу, <...> мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология. <...> Мы уже проиграли эту информационную войну, мы уже проигрываем нарративы, — заявил Бортник.

Ранее политолог заявил, что Киев предоставлял украинцам информацию, не соответствующую действительности. По его словам, власти страны подсадили народ на своеобразный наркотик, раскрывая лишь позитивные сведения о ходе конфликта.

Теперь же Киев оказался в сложной ситуации. Если он начнет выдавать людям достоверную информацию о провалах на фронте, то у граждан возникнут вопросы о том, почему власти противоречат сами себе, отметил эксперт.