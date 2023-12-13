Украинский политолог связал сбой в системе ГИБДД с атакой на «Киевстар» Политолог Охрименко: сбой в системе ГИБДД мог быть ответом на атаку «Киевстара»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сбой в работе электронной базы ГИБДД России 13 декабря мог быть ответом украинских хакеров на атаку по инфраструктуре сотового оператора «Киевстар», заявил в беседе с NEWS.ru президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он отметил, что спецслужбы обеих стран — участниц конфликта давно специализируются на таких операциях.

Была даже информация о том, что украинские хакеры уничтожили серверы налоговой службы России. Так что да, возможно, ответственность [за сбой] Киев официально на себя пока не взял, но, конечно, факты того, что используются кибервойска, есть, — отметил эксперт.

По предварительным данным, восстановление сети может занять до недели. Тем не менее серьезного ущерба для украинской экономики, скорее всего, не будет, полагает Александр Охрименко.

Для обычных людей это действительно неудобство, хотя связь уже налаживают более-менее. Но когда у человека нет к ней доступа, он просто за нее не платит. А так большого ущерба там не будет. Другое дело, что, как оказалось, без интернета жить сложно, — добавил собеседник NEWS.ru.

Мобильный оператор «Киевстар» подвергся атаке 12 декабря. Служба безопасности Украины на следующий день сообщила, что цифровой инфраструктуре компании были нанесены критические повреждения. Известно, что после отключения сети на территории Украины вышла из строя система национального роуминга, фиксировались сбои в работе Приватбанка и Ощадбанка, а в ряде регионов перестала работать система оповещения о воздушных тревогах.

СБУ возбудила уголовное дело по факту атаки на «Киевстар», ответственность за нее взяла на себя российская группировка хакеров «Солнцепек». При этом в украинском ведомстве считают, что к случившемуся могут быть причастны спецслужбы РФ.

Днем 13 декабря пресс-служба ГИБДД сообщила о техническом сбое в работе своих сервисов по предоставлению услуг. Из-за этого на территории Московской области временно перестали выдавать водительские права и регистрировать автомобили. При этом аналогичные неполадки в системе наблюдались и днем ранее.