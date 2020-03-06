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Обновление Кабинета министров Украины не вызвало никакой положительной реакции среди простого населения. Сейчас ситуация с правительством хуже, чем правление «клоуна-президента». Такое мнение высказал украинский политик Ростислав Ищенко.

По его словам, новые министры из себя ничего не представляют. Украинцы не понимают, откуда они взялись. Эти имена не на слуху. Даже новый премьер Денис Шмыгаль вызывает массу вопросов.

Когда Шмыгаль появился на слуху как потенциальный кандидат в премьеры, из всех его достоинств я смог найти только одно — он работал когда-то в структурах Ахметова. Если это все, для премьера это явно мало, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что смена правительства — не самый верный шаг. Прошлый состав кабмина не успел реализовать задуманное, передаёт «SM NEWS».

Вечером 4 марта Верховная рада в ускоренном режиме заменила состав правительства. Депутаты отправили в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и большинство его министров. На их место пришли люди из бизнеса, из менее публичных должностей и те, кто работал при прошлой власти.

Так, кресло главы кабмина занял Денис Шмыгаль — бывший предприниматель, пришедший во власть по приглашению президента Владимира Зеленского. Выступая в Раде, он предложил пересмотреть бюджет на 2020 год в целях недопущения экономического кризиса. В частности, премьер считает необходимым урезать зарплаты чиновникам, писал NEWS.ru.