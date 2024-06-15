Украинский политолог привел пример «альтернативной истории» Украинский эксперт Бондаренко показал видео с примером «альтернативной истории»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украинский политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале опубликовал видео, судя по всему, снятое на экскурсии в городе Борисполе. Его в 1941 году захватили немецкие оккупанты. Советская армия освободила его через два года. Однако экскурсовод зеркально переиначил эти факты.

На записи он показывает детям стенд с фотографиями, и на украинским языке рассказывает, что во Вторую мировую войну в Борисполе велись жестокие бои и в 1941 году он был захвачен Красной армией. Освободили его, по версии экскурсовода, от советских войск силы украинского сопротивления. Он подчеркнул, что история циклична.

Вот — пожалуйста. Альтернативная история в самом чистом виде, — саркастически написал под видео Бондаренко.

Ранее президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади заявил, что никто не сможет переврать историю Великой Отечественной войны. Он пообещал, что Россия не позволит перечеркнуть подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и холокоста.

Парламент Литвы (сейм) начал кампанию по массовому перезахоронению советских солдат, павших во время Великой Отечественной войны. Такие кладбища будут переносить, поскольку, по мнению депутатов сейма, они символизируют запрещенную идеологию.