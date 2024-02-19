Украинский политолог оценил эффективность гарантий безопасности от ЕС Политолог Бортник заявил о слабости гарантий безопасности Украине от ЕС

Фото: МО Украины

Гарантии безопасности, предоставленные Украине правительствами Франции и Германии, имеют низкую ценность и подразумевают лишь консультации между державами, заявил в своем видеоблоге на YouTube украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, Великобритания предоставила Киеву более эффективные гарантии. Политолог также подчеркнул, что соглашение нельзя считать полноценным, так как оно не было ратифицировано парламентами.

У нас тут сейчас рассказывают, что это договоры о гарантиях безопасности — нет там ни слова о гарантиях безопасности! Более того, украино—немецкий и украино—французский договоры даже слабее выглядят, нежели украино—британский, — заявил Бортник.

По мнению эксперта, украинцам не стоит надеяться на данное соглашение. Это обусловлено тем, что оно подразумевает лишь консультации и материально-техническую поддержку Украины в том случае, если она подвергнется нападению извне. Бортник считает, что на сегодняшний день данные договоренности — это максимум, на который может рассчитывать Киев.

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина ранее заявила, что Киев оказался в сложной ситуации из-за сокращения поставок из США. По ее словам, страны Евросоюза не смогут перекрыть дефицит вооружений. При этом она подчеркнула, что у Украины нет плана Б на тот случай, если США так и не возобновят поставки.