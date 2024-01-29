Украинский политик Тука обрушился на Киев из-за лжи об СВО Украинский политик Тука призвал Зеленского прекратить врать об СВО

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинский политик Георгий Тука заявил, что властям во главе с президентом Владимиром Зеленским следует перестать врать о ситуации в зоне СВО. В эфире телеканала «Прямой» он подчеркнул, что если станут известны настоящие потери среди состава Вооруженных сил Украины, то это приведет к панике в обществе и среди бойцов.

Он отметил, что политики на Украине постоянно говорят об успехах ВСУ, однако это не имеет ничего общего с реальностью.

Говорят, что все это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, в армии все отлично. Всю эту чепуху распространяли политики, — сказал Тука.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что у ВСУ остались только неприкосновенные запасы оружия, которого хватит максимум на месяц, если Запад прекратит поставки на Украину. По его словам, украинская армия находится в низкой степени боеготовности.

До этого стало известно, что в 2023 году западные страны существенно сократили военную помощь Украине по сравнению с 2022 годом. По информации аналитиков, только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Киевом по поставкам вооружения. Больше всего техники предоставила Польша — на конец 2023 года она передала украинской армии 264 танка.