Украинский политик озвучил сроки перелома ситуации в зоне СВО Политолог Килинкаров: в середине февраля на фронте будут «серьезные движения»

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Проблемы с западным финансированием заставят Киев перейти к обороне, что обернется для него катастрофой, заявил в беседе с ИА SM.News политолог, экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. Бывший народный избранник полагает, что ВСУ «посыпятся» к середине февраля.

Там все очень динамично. Фронт, как говорят, дышит. И дышит он глубоко. Я думаю, что к середине февраля там будут серьезные движения, — отметил политик.

Он оценил как не сочетающиеся с реальностью заявления киевских политиков о переходе к стратегической обороне и строительстве в связи с этим системы фортификационных сооружений. По мнению Килинкарова, на это у страны нет ни финансовых, ни ресурсных возможностей — в частности, бетонных заводов, а также необходимого транспорта. Как считает украинский экс-депутат, попытки режима Владимира Зеленского выжать дополнительные деньги на оборону у местных бизнесменов обернутся фиаско.

Сейчас они, чтобы пытаться сохраниться, хотят через повышение тарифов решить этот вопрос, выкачать из бизнеса 13 млрд. Ну, начнут они выкачивать, бизнес схлопнется и закроется, — высказал мнение политолог.

Ранее стало известно о внесении кабмином Украины в список на приватизацию доли в 66,65% ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которое, по данным украинских СМИ, владело крупным торгово-развлекательным центром Ocean Plaza в Киеве. Украинские власти утверждают, что бенефициарами этой компании являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги.