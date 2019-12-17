На Украине разгорелся коррупционный скандал восьмилетней давности. В его центре — депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Пыль со старого и давно закрытого дела сдули журналисты проекта «Наши деньги» — того самого, который «раскрутил» скандал с хищениями в украинской армии, серьёзно ударивший по репутации экс-президента страны Петра Порошенко.
На этот раз представители СМИ
Чиновник был признан виновным, однако наказание оказалось более чем мягким: штраф в размере 10 тысяч гривен и запрет занимать должности государственной службы на один год. Смягчающим обстоятельством суд посчитал справку из психиатрической больницы, в которой было указано, что у Кивы — последствия черепно-мозговой травмы, психопатизация личности и инвалидность II группы.
Как впоследствии сообщал сам политик, его эпилептические припадки, якобы имевшие место в ту пору, прекратились не то в 2012-м, не то в 2013 году, и комиссия признала его здоровым. В обвинительном заключении суда было указано, что чиновник не осознавал тяжести содеянного «из-за своей неосведомлённости в нормах действующего законодательства и своих служебных полномочий».
Теперь же Кива уверяет, что признание в преступлении у него в своё время выбили с помощью шантажа. На депутатскую деятельность в Верховной раде коррупционный скандал не повлиял. По крайней мере, пока.
Что касается России, то, как писал NEWS.ru, в 2019 году к ответственности уже привлечено более шести тысяч коррупционеров. Лидерами во взяточничестве среди представителей служб оказался Следственный комитет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен